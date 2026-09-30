Tre giorni di spettacoli, musica e inclusione 

Spettacolo dal vivo, musica, inclusione e centralità dei territori. Da oggi a sabato, Pirri ospiterà la nuova edizione del LucidoFestival “CagliariTiAmo Burning City”: una tre giorni ricca di appuntamenti pensata per intrecciare linguaggi artistici differenti e valorizzare il rapporto tra le persone e i quartieri attraverso la condivisione culturale.Il ricco cartellone propone performance di danza, pièces teatrali, concerti, set musicali e spazi d'ascolto, invitando la comunità a vivere attivamente gli spazi urbani.

L’apertura del festival è prevista per le 17:30 di oggi con l’incontro “Agorai”, realizzato in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di Cagliari. Alle 19 il corpo di ballo di LucidoSottile darà ufficialmente il via alle rassegne CagliariTiAmo e Burning City portando in scena “Da ferita a meraviglia”. Seguirà alle 19:30 il dialogo tra Le Lucide e lo special guest Sayf. La serata virerà poi sulla musica dal vivo: alle 20 il live di Sgribaz & Enomoney, seguito alle 20:30 dal Dj Set di Sayf. La prima giornata si concluderà con la selezione musicale di Dj Leodess.

Domani dalle 20 lo spazio scenico accoglierà le repliche di “Da ferita a meraviglia” a cura di LucidoSottile. A seguire, Andrea Santonastaso sarà il protagonista sul palco con lo spettacolo “Il Disco Incantato”.Sabato la giornata conclusiva che si aprirà alle 19:30 con un'area dedicata a food truck e street food, accompagnata dalla replica performance di “Da ferita a meraviglia”. Alle 20:15 andrà in scena “Le Linee dell’Oro”, restituzione finale del percorso di teatro partecipato curato dal Teatro di Cittadinanza di Mattia Berto con Roberto Piffer. La musica classica e orchestrale prenderà il sopravvento alle 20:45 con l’orchestra “Decimino”, il soprano Lucia Paglietti e la direzione di Sandro Murtas. Chiuderà la manifestazione, alle 21:15, Emilia Angesa con la performance “Miss Mother”.

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