Tre giorni di sfide in spiaggia fra i campioni di surfcasting 

Tutto pronto per il “Memorial A. Magrini”, gara internazionale di pesca sportiva - tra le più importanti del panorama europeo - che si svolgerà da venerdì e per tre giorni nel mare del golfo di Oristano. La manifestazione di surfcasting interesserà gli arenili di Torregrande e Arborea e vedrà coinvolti 150 atleti provenienti da 16 nazioni diverse. L’evento è organizzato dall’Hippocampus club del presidente Claudio Murtas, che avrà la sua base logistica all’Horse country resort di Arborea, sotto l’egida della Fipsas e con il patrocinio della Regione. Un assaggio di estate per il territorio: gli atleti impegnati nella gara di pesca arriveranno prima dell’evento e la gran parte resterà anche per qualche altro giorno per visitare l’Isola.

