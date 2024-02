Tre giorni di sciopero degli avvocati 

È iniziato ieri lo sciopero degli avvocati che si asterranno dalle udienze sino a domani, pur garantendo i processi con detenuti o le urgenze. La Camera penale cagliaritana ha aderito all’astensione nazionale, lamentando – come spiegato ieri in un dibattito che si è tenuto a Palazzo di Giustizia - «una politica giustizialista dell’attuale governo che ritiene di risolvere il conflitto sociale con il sistema penale».

«In particolare con l’aumento dei reati – chiarisce il Franco Villa, numero uno della Camera penale – sia l’aumento delle pene che la compressione delle garanzie difensive provocano la logica conseguenza dell’aumento della popolazione carceraria che determina un sovraffollamento e condizioni di detenzione disumane e degradanti (60.637 detenuti presenti con capienza regolamentare di 51.347 al 31 gennaio 2024». Nell’Isola la situazione non è migliore. «Nell’Istituto di Uta si contano 616 presenze su 561 disponibili, mentre a Bancali ci sono 467 detenuti su una capienza di 454 posti». C’è poi il problema della sanità penitenziaria: il 30% dei reclusi hanno problemi psichiatrici e c’è una sola Rems per massimo 14 persone. «Nonostante la previsione legislativa», conclude Villa, «la Regione Sardegna non ha ancora provveduta alla nomina del coordinatore della sanità penitenziaria».

