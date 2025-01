Tre giorni di riposo, poi testa alla Lazio 

Dal Lecce al Torino senza un attimo di sosta. Ora il Cagliari può tirare un po’ il fiato, considerato che la prossima partita, alla Unipol Domus contro la Lazio, è in programma lunedì 3 febbraio alle 20.45. Il rompete le righe subito dopo il match di ieri: i rossoblù si ritroveranno martedì pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa della preparazione.

Infermeria

Indolore il cartellino giallo rimediato da Zortea (non era diffidato). Il match col Toro non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista fisico. La maggior parte dei riflettori, martedì, saranno pertanto puntati su Luvumbo che ha saltato ben sei partite in campionato, oltre a metà Cagliari-Atalanta e quella in Coppa Italia con la Juventus. Tradito da un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra oltre un mese fa ormai, l’attaccante angolano sta proseguendo un lavoro personalizzato. Sente ancora un leggero fastidio che non gli permette di forzare. «Spero di vederlo a pieno regime in un paio di settimane», ha detto Davide Nicola giovedì in conferenza stampa. Difficilmente, a questo punto, sarà a disposizione per la gara con i biancocelesti di Baroni.

Trattative

Settimana decisiva per il mercato che chiude il 3 febbraio. Tramontati Bonazzoli (non convince del tutto) e Okereke (il Gaziantep non lo libera), il Cagliari potrebbe anche decidere di non fare operazioni in attacco e proseguire con Lapadula sino alla fine della stagione. Intanto cerca i sostituti di Azzi e Wieteska, ceduti, rispettivamente, alla Cremonese e al Paok. (f.g.)

