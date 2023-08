Tre giorni di musica, street food e bevute alla festa della birra 

Tre giorni di concerti e divertimento per tutti. Questo sarà il Sestu Beer Fest, da giovedì 24 a sabato 26 agosto, in piazza Salvo d’Acquisto, proprio davanti al Comune, dalle 19, per l’organizzazione di Sardegna Promotion.

Sul palco si alterneranno tribute band e dj set; tutti artisti forti di una lunga esperienza, che sapranno intrattenere il pubblico e farlo sognare. Si comincia giovedì con un viaggio nella musica sempre speciale ed emozionante del rocker di Zocca grazie a Come Nelle Favole, tribute band di Vasco Rossi; venerdì si passa al rock più inglese con Radio Queen Band, tribute band dei Queen; infine sabato è il momento di ballare con Mister fantasy Live band per una serata tutta dedicata alla musica anni ’80 e ’90, e dj set di Max Correnti. Il festival tiene poi fede al suo nome con un’ampia scelta di birre artigianali da gustare, e tante cibarie di vario genere. E ci saranno anche le bancarelle degli hobbisti, artigianato artistico, oggetti e accessori vintage. L’evento offre un’accoglienza accessibile a tutti, comprese famiglie e bambini; per loro è stata prevista un’area giochi con gonfiabili, animazione e intrattenimento con mascotte.

