Tre giorni di incontri per il vescovo Mura 

Si è conclusa la visita pastorale del vescovo della Diocesi di Lanusei, Antonello Mura, alle comunità di Sadali e Seulo. Sono stati tre giorni intensi in cui Monsignor Mura è stato accolto dai sindaci dei due Comuni: Barbara Laconi (Sadali) ed Enrico Murgia (Seulo).

Il vescovo ha voluto soprattutto celebrare, pregare, stringere mani, incontrare, ascoltare, dare speranza e forse qualche consiglio alla gente di questa Barbagia. Senza dimenticare nessuno: i fedeli durante le celebrazioni in chiesa e gli incontri privati, le visite agli ammalati, alle associazioni del territorio. Tra queste la Sardegna soccorso di Sadali, che opera per le emergenze sanitarie, e la storica associazione della Protezione civile di Sadali,da oltre vent'anni un punto di riferimento importante: durante il Covid i suoi volontari (pronti a intervenire per ogni difficoltà: dal maltempo agli incendi) hanno sempre coadiuvato gli operatori sanitari per le vaccinazioni come per gli screening. Mura ha ringraziato tutti per la buona volontà e l'impegno.

Entusiasmante il bilancio di questa visita pastorale: chiunque ha incontrato il vescovo parla di un uomo buono, alla mano, generoso, capace di ironia che a differenza di tanti politici non ha dimenticato il cuore di questa Barbagia.

