Tre giorni di gare con 450 atleti  

Grande successo per Oliena Sky Trail che per la terza edizione ha registrato un numero elevato di partecipanti: circa 450 iscritti alle esperienze competitive e non. La manifestazione, ideata dal Comune in collaborazione con le associazioni Geov, Oliena outdoor e sotto la direzione tecnica di Matteo Casula, è volta a valorizzare il territorio attraverso le peculiarità turistiche, agricole e culturali che rappresentano l’identità del paese. Durante i tre giorni si sono susseguite quattro gare competitive con atleti sardi, italiani e europei. È stato poi il turno della “passeggiata non competitiva”, rivolta ai curiosi, alla scoperta dei sentieri della montagna e del “trekking urbano” tra murales, chiese, scorci e mostre. Soddisfatto Guglielmo Puligheddu, delegato al Turismo del Comune. (g. pit.)

