Tre giorni di festeggiamenti dedicati a San Biagio 

Dolianova ha rinnovato il voto a San Biagio, il martire di Sebaste compatrono del paese insieme a San Pantaleo. Tre giorni di festa conclusi ieri con la processione per le vie del centro del simulacro del santo accompagnato dai suonatori di launeddas e trasportato, per la prima volta, sul nuovo cocchio realizzato sulla base in legno di un antico carro a buoi di fine ‘800 acquistato lo scorso anno dal Comitato a Domus de Maria e restaurato grazie ad alcuni fabbri e falegnami del paese. Un gioiello dell’arte manuale diventato patrimonio della comunità dei fedeli. Per la festa solenne di agosto sarà pronta anche la parte superiore progettata dall’architetto Franco Serra.

A San Biagio, Dolianova dedica due feste all’anno: questa di febbraio (più raccolta ma ugualmente sentita dai fedeli) e quella estiva alla quale partecipano gruppi in costume e a cavallo. La festa appena conclusa assume un significato particolare dopo il tentativo, non riuscito, di qualche sconsiderato di rovinare la festa. Giovedì scorso è stata bruciata la catasta di ramaglia accumulata per il falò votivo del 2 febbraio ma in poche ore la popolazione si è mobilitata per fornire al Comitato la legna necessaria. «Siamo felici e commossi per la risposta della gente - afferma Luca Dessì, presidente della Societas Sicci Sancti Blasi - anche quest’anno abbiamo onorato il santo con una festa all’insegna della tradizione e della partecipazione comunitaria».

