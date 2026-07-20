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Siliqua.
21 luglio 2026 alle 00:14

Tre giorni di festa per Sant’Anna 

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Siliqua si prepara a tre giorni di celebrazioni per la riapertura della chiesa campestre di Santa Margherita, appena restaurata, e per i festeggiamenti in onore di Sant’Anna. Venerdì alle 19 nella chiesetta campestre dedicata alla Santa si svolgerà la funzione religiosa presieduta da monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari. Seguirà il ballo d’esordio dei bimbi del gruppo folk “Santa Margherita”. La serata terminerà con la cena condivisa.

L’indomani, in piazza Sant’Anna, con la messa delle 19 presieduta da don Giuseppe Orrù e animata dal coro parrocchiale inizieranno i festeggiamenti in onore di Sant’Anna. Al termine il simulacro della santa verrà portato in processione per le vie del paese, accompagnato dai Piccoli Sonadoris di Musei. Le celebrazioni si concluderanno domenica con la messa delle 10,30 cui parteciperanno gli ospiti di una residenza per anziani in concomitanza della Giornata dei nonni. Alle 19 l’apertura degli stand gastronomici e il mercatino degli hobbisti. Chiude, alle 21, lo spettacolo di animazione Jparty.

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