Tre giorni di festa per Santa Vittoria 

Saranno i Collage a salire sul palco di piazza Marconi domani per la serata clou della festa di Santa Vittoria, “Sa Festa Manna” di Villaputzu.

Il via oggi alle 17 con la processione in onore della santa accompagnata dal suono delle launeddas. Subito dopo è previsto lo spettacolo pirotecnico in piazza Chiesa e, a partire dalle 20.30, gara poetica dialettale (si esibiranno Nicola Farina e Diego Porcu accompagnati dai tenores di Orgosolo) e balli sardi con il gruppo Etnias. Un appuntamento che di solito richiama appassionati anche dagli altri paesi del Sarrabus.

Domani per quanto riguarda i festeggiamenti civili, oltre alla musica dei Collage (21.30), sono previsti i fuochi d’artificio in località Is Tallaias (20).

Lunedì, dopo la processione, è in programma una serata danzante in piazza con Elena Ciccu.

A organizzare la festa in onore di Santa Vittoria è il comitato (Associazione di Santa Vittoria e San Narciso) in collaborazione con la parrocchia San Giorgio martire e con il patrocinio del Comune di Villaputzu.

Altri due giorni di festa, in onore questa volta di San Narciso, sono il programma il 26 e 27 ottobre. (g. a.)

