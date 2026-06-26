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Settimo San Pietro.
27 giugno 2026 alle 00:12

Tre giorni di festa per san Giovanni 

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Sono iniziati ieri a Settimo San Pietro i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista con la messa, l’accompagnamento del santo nella sua chiesetta di campagna e uno spettacolo musicale. Oggi la messa in campagna alle 19,30 cui seguirà la processione di rientro del simulacro del santo alla parrocchia. Alle 22, nel parco del piccolo tempio lungo la strada che porta a “Su Pardu”, lo spettacolo musicale degli “Zeros”, tributo a Eros Ramazzotti e Renato Zero.

Domani la conclusione: alle 10 la messa nella chiesetta campestre, alle 19,30 la messa in parrocchia e poi la processione del simulacro nelle vie Moro, Garibaldi, Stazione, Gramsci, Della Libertà, Vivaldi, Verdi, Bruno, Capitani, Pacinotti, Copernico, Einstein, Democrito, Roma, Rossini, Mara, Gramsci, Roma, Moro e piazza Chiesa. Seguirà uno spettacolo di fuochi artificiali. Alle 22 nel parco della chiesetta si chiude con lo spettacolo di “Dj Diva”. (ant. ser.)

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