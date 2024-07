Tre giorni di festa per la patrona 

Da domani e per i successivi due giorni a Silius si terranno i festeggiamenti in onore di santa Barbara. Il programma prevede nella giornata di sabato 13 luglio dalle 9 la processione con il simulacro della santa, accompagnata dal suonatore Luca Schirru. Il corteo proseguirà alle 10.30 verso la Miniera di Muscadroxiu, e in seguito la santa messa celebrata dall’arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi.

Il programma religioso si concluderà lunedì alle 18 con il rientro del simulacro e la presenza dei fucilieri del paese. Il programma civile, di tre giorni, vedrà sabato una gara poetica con la presenza di Bruno Agus e Cristoforo Muntoni accompagnati dal coro di Orgosolo. Domenica spazio ai giochi per bambini e a seguire spettacolo del gruppo K2.0. Lunedì, si chiude con i fuochi e musica etnica del gruppo A Ballare. Tutti gli spettacoli si svolgeranno in piazza Sa Porta.

