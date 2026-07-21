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22 luglio 2026 alle 00:20

Tre giorni di cultura e folkore con gruppi da tutto il mondo 

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Tre giorni intensi di spettacoli, di cultura e tradizioni popolari di tutto il mondo, hanno caratterizzato la 34esima edizione del Festival Folk Internazionale, promosso dall'associazione culturale folcloristica "Ortachis", col sostegno della Fondazione Sardegna, il Comune e la Regione. Di fatto, per tre giorni, la settimana scorsa, il paese si è animato, con l'evento finale, quello di sabato sera, che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni. Sul palco Moses Concas, Piero Marras e il gruppo etnico Ballade Ballade Ballade Bois. Venerdì la presentazione dei gruppi in Piazza, con gli ospiti de Su Carruzu di Ghilarza, Tuffuddesu di Oliso e Tziu Pitanu di Villanovatulo. E così le rappresentanze provenienti da Montenegro, Senegal, Argentina e Perù. Fiore all’occhiello, la parata dei gruppi dei gruppi per le vie del centro, che sabato, ha visto sfilare i protagonisti della manifestazione.

La lunga serata folk condotta da Daniela Astara, ha visto protagoniste le formazioni di Sestu e Samugheo, quelle dell’Isola di Pasqua, Messico, Ucraina, Colombia e Puglia, tra le danze delle maschere de Sos Colongianos di Austis, i trombettieri della Sartiglia di Oristano e il Tenore San Gavino di Oniferi. «Dietro questo successo – commenta il presidente del Gruppo Ortachis, Antonello Zolo – c’è l’infaticabile lavoro di tutta la nostra associazione». (f. o.)

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