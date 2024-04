Tre giorni di alta formazione per giovani neo laureate 

Ritorna il progetto congiunto tra il Soroptimist international Italia (promosso nel Nuorese dal Soroptimist club Nuoro) e l’università Bocconi che ogni anno mette a disposizione delle giovani laureate tre giorni di alta formazione a Milano per fornire loro competenze e strumenti in merito alla capacità di affrontare il contesto sociopolitico ed economico globale, incentrato su inclusione, etica e responsabilità sociale. Il titolo è “Futuro al femminile: Women in leadership”. Possono partecipare le donne sotto i 29 anni con laurea specialistica e magistrale. Candidature sino al 20 aprile, modulo sul sito Soroptimist da inviare a soroptimist.nuoro@gmail.com. (g. pit.)

