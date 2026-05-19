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Distretto culturale.
20 maggio 2026 alle 00:28

Tre giorni deleddiani in 20 tappe 

“Le parole di Grazia” coinvolgono Nuoro, Barbagia, Baronia e Ogliastra 

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Un fine settimana di appuntamenti. Tre giornate intense, nel segno di Grazia Deledda, a cent’anni di distanza dal prestigioso conferimento del Nobel per la Letteratura alla scrittrice di Cosima e Canne al vento. Ecco “Le parole di Grazia”, un suggestivo percorso culturale, in programma dal 22 al 24 maggio, da vivere in 20 Comuni di Nuorese e Ogliastra e in grado di offrire ben 32 iniziative. Tutto possibile grazie alla regia della Camera di commercio di Nuoro, del Comune, dell’Isre e soprattutto del Distretto culturale del Nuorese. Ieri mattina la manifestazione è stata presentata negli spazi del Museo deleddiano, nel cuore di Santu Predu.

Omaggio al Nobel

Un circuito di eventi, senza dubbio inclusivo. Il centro Sardegna si compatta. È la magia della scrittrice-simbolo. «Grazia Deledda è di tutti», afferma Pietro Pani, direttore del museo Don Giovanni Guiso di Orosei. «È parte integrante della nostra identità. Di certo non è solo una questione di orgoglio sardo o nuorese. Grazia Deledda racconta l’identità dell’Isola, da donna che è rimasta “nuorese” ma al tempo stesso “di mondo”. In Canne al vento parla di Galtellì e anche di Orosei». Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio di Nuoro, puntualizza: «“Le parole di Grazia” è un’occasione per partecipare a tantissime iniziative pensate per raccontare e valorizzare, in chiave contemporanea, la figura di Grazia Deledda e il suo straordinario patrimonio letterario. Dai reading alle visite guidate, dai tour a piedi tra le viuzze e i quartieri dei paesi raccontati dalla scrittrice, fino ai laboratori per bambini e adulti, ai concerti e alle rappresentazioni teatrali».

Parole chiave

Eventi in successione, per omaggiare Grazia Deledda e per cementare un territorio. Così, dai paesi montani come Aritzo si passa a quelli barbaricini, come Orgosolo, oppure al mare della Baronia, con Orosei e Galtellì. Ben presenti le “divagazioni” ogliastrine, con Villagrande Strisaili, Lanusei e Seui. E in primo piano una sfilza di “parole chiave”, ben 12, ispirate alla visione e all’opera deleddiana: tracce simboliche da cercare, riconoscere e raccogliere lungo il viaggio, per vivere un’esperienza culturale partecipativa, coinvolgente e aperta a tutti. «Vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione autentica per riscoprire Nuoro attraverso i luoghi che hanno ispirato l’opera di Grazia Deledda», dice il sindaco, Emiliano Fenu. L’assessora della Cultura, Natascia Demurtas, aggiunge: «Questo è un progetto capace di creare connessioni tra comunità, istituzioni, associazioni e operatori culturali». Anna Paola Mura, direttrice generale dell’Isre, promette: «A breve amplieremo Casa Deledda, con laboratori e un nuovo accesso».

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