Tre giorni dedicati alle tematiche Lgbtq+ 

Tre giorni tra film, libri, cortometraggi, dibattiti e comicità. Sarà un fine settimana dedicato alle tematiche Lgbtq+ con il festival letterario “Rainbook", che insieme ad Artifizio, ArtiLab, Agedo Cagliari, Libri a Buffet, Spazio Michelangelo Pira e il centro commerciale naturale Sant’Elena Imperatrice, arriva a Quartu.

Il festival, organizzato con il contributo delll’amministrazione comunale, inizia oggi: alle 17 - nel chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini - l’inaugurazione della mostra “USN | InMostra”, un’ora dopo - nella Sala degli Affreschi, la presentazione del libro di Stefano Paolo Giussani, “Sei colori controvento”.

A seguire cortometraggio e documentario nello Spazio Pira. Domani si torna nell’ex Convento dei Cappuccini - alle 18 - con la presentazione del libro di Nadia Mayer, “La mia casa ideale. Dove la felicità è una scelta”.

La chiusura è prevista per domenica - alle 19, nella sala degli Affreschi -.

In scaletta è previsto lo spettacolo di stand-up comedy di Ivano Bisi, comico toscano politicamente scorrettissimo, autore di una satira corrosiva e di battute davvero disarmanti.

