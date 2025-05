Tre giorni alla scoperta del pane 

Nuoro si prepara a uno degli eventi più attesi della primavera. “Il pane, respiro del tempo” dal 23 al 25 maggio animerà il corso Garibaldi con profumi, sapori e racconti legati a uno degli elementi più simbolici e identitari della Sardegna. L’naugurazione domani alle 10. Tre giornate intense, dedicate a un viaggio sensoriale e culturale che permetterà di scoprire i pani antichi e rituali tramandati di generazione in generazione, e le nuove interpretazioni dell’arte bianca, frutto della creatività dei panificatori contemporanei.

Previste degustazioni ed esposizioni: un percorso tra i pani tipici delle diverse zone del territorio, dal carasau ai pani rituali e a quelli innovativi che seguono le linee di mercato. In programma laboratori, occasione per mettere le “mani in pasta” e apprendere i segreti di antiche tecniche, dove saranno coinvolti i bambini delle scuole elementari. I laboratori saranno seguiti da Laura Mastrella, docente di panificazione. Previsti approfondimenti con esperti come Alessandra Guigoni. L’evento sarà arricchito dall’arte di Nietta Condemi De Felice, con la sua opera Sos Puzzoneddos de su Cossolu, e dello scultore Fernando Mussone. Organizza Confcommercio con Centro commerciale naturale Corso Garibaldi e l’associazione 50&Più.

