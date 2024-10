Tre giornate per celebrare le olive 

Il cantautorato folk di Piero Marras, la dance anni ’90 di Alexia, l’etno-pop degli Istentales, la comicità di Gesù di Cagliari e il cooking show di chef Cozzina: sono i principali eventi della tre giorni dedicata alla Sagra delle olive, la kermesse più longeva dell’autunno del Sulcis Iglesiente, giunta a celebrare, da venerdì a domenica, la sua 30sima edizione tra gli ulivi plurisecolari de s’Ortu Mannu a Villamassargia.

La certificazione

Una rassegna che potrà sfoggiare il marchio di “Sagra di qualità di livello nazionale” (conferito dall’Unione nazionale delle Pro Loco) e che mescolerà appuntamenti culturali, spettacoli, tradizione, laboratori, visite guidate e degustazioni di prodotti tipici. «Anche stavolta - afferma la sindaca Debora Porrà - abbiamo cercato di fondere tanti eventi in una rassegna che ben ci rappresenta e che ripercorre tutta la nostra storia a partire da quando la comunità si riuniva in festa per la raccolta delle olive. Calza a pennello il fatto che in questo 2024 la sagra sia inserita nell’Anno delle radici italiane e nell’ottava edizione della Giornata nazionale dei borghi». Densissimo di eventi, al programma hanno lavorato Comune, Pro Loco e associazioni del paese che cureranno i vari laboratori esperenziali. «Lo abbiamo ideato - spiega l’assessora alla Cultura Sara Cambula - cercando di abbracciare gusti ed età di tutti e con la solita attenzione ad eventi di formazione ed informazione per i quali ringraziamo la Croce Rossa di Cortoghiana, Laore, l’associazione Borghi autentici d’Italia e quella degli Amici del giardino, la Fondazione di Sardegna, la Fondazione Sardegna isola del Romanico e il Motorclub di Portoscuso».

Il cartellone

Il programma si apre venerdì (9-13) con il festival di letteratura per l’infanzia e adolescenza “Incontri nella terra di mezzo”. L’escursione “Il sentiero ritrovato” lungo il cammino minerario di Santa Barbara, apre alle 9 la giornata di sabato (replica la domenica) che vedrà alle 10 “La valorizzazione dei prodotti di montagna a Villamassargia” a cura di Laore. Alle 11 aprirà la fiera espositiva con le attività esperenziali dell’isola delle Pro Loco, la presentazione dei Pat di Villamassargia “s’oria de s’Ortu Mannu pistara” e “su pani cun oria de Biddamattzraxia (riconosciuti dal Ministero dell’Agricoltura) e la degustazione del “Pane alle olive più lungo del mondo”. Dalle 11.30 il concerto di Piero Marras, lo show di chef Cozzina e il concerto degli Istentales. Domenica fiera espositiva ed attività esperenziali aperte dalle 10 con l’esibizione delle maschere di Sos corriolos de Neoneli. Seguirà la presentazione delle guide turistiche “Gli itinerari del Romanico in Sardegna” poi la messa, lo show “A ballare” e il concerto di Gabriele Barria con Gesù di Cagliari special guest. A chiudere, dalle 16, Alexia in concerto. Non mancheranno il trenino gommato per i trasporti dall’abitato, le lezioni di primo soccorso della Cri di Cortoghiana, il raduno di Fiat 500 (Pro Loco) e il motoraduno Memorial Maurizio Piras e la presentazione di progetti e pubblicazioni.