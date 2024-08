Tre giornate di beach volley in memoria di Giacomo Cabras 

Tre giorni di beach volley a Sant’Antioco per la 21esima edizione del torneo dedicato alla memoria di Giacomo Cabras. Nel campo allestito nella spiaggia di Maladroxia, ha preso il via ieri pomeriggio il torneo femminile, oggi segue il misto e domani invece quello maschile. Si tratta di uno dei tornei estivi più gettonati della Sardegna. Ogni anno, soprattutto grazie alla caparbietà e determinazione di Tore Cabras, padre del giocatore dell’Olimpia, sempre impegnato per mantenere vivo il ricordo dell’atleta prematuramente scomparso, il torneo vede la partecipazione di nomi illustri di oggi e di ieri, del panorama nazionale e regionale della pallavolo. La manifestazione conta la partecipazione di oltre 20 squadre. (s. g.)

