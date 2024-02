Tre giornate di “Arte on the road” 

Via Diego Contini nei tre giorni di giostra equestre si trasformerà in via degli artisti. La strada, inserita nel Villaggio Sartiglia, infatti ospiterà due grandi spazi espositivi dell’Accademia d’arte di Cagliari e Camena edizioni dove verrà presentato il progetto “Arte on the road”. In particolare si potrà ammirare un’esposizione artistica di pittori, illustratori e fumettisti dell’Accademia d’arte che verrà inaugurata oggi alle 17 e sarà visitabile dalle 12 alle 19. Poi spazio al “live painting” degli artisti che trarranno spunto dall’immaginario della Sartiglia (ogni giorno in due turni: 12-15 e 15-19) con Camilla Cotza, Gaetano Corallo, Ileana Dettori, Maria Teresa Fadda, Ilenia Loddo, Alessandro Congera, Joele Ferreri; infine Camena edizioni con “Sartiglia, leggenda di primavera” di Stefano Obino, la prima graphic novel mai realizzata sulla celebre corsa equestre con la firma delle copie da parte degli autori ogni giorno dalle 16 alle 18.

«Non vediamo l’ora che inizino i giorni della Sartiglia - spiega Stefano Obino – Attraverso i fumetti è possibile promuovere la Sardegna in un modo nuovo e coinvolgente e questo, personalmente, vale ancora di più per una manifestazione che amo come la Sartiglia. Inoltre, sarà un’occasione per far mostrare ai tanti visitatori che l’arte è attiva e sono molti i giovani a praticarla». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA