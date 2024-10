Tre giornate dedicate ai funghi 

Laboratori gastronomici, escursioni nelle aree boschive, degustazioni guidate, spettacoli e grandi chef; presentato nella giornata di ieri il programma di “Fun_Go”, l’evento interamente dedicato al regno dei funghi, più importante a livello regionale.

La seconda edizione si arricchisce di un pre-festival in programma sabato 19 (passeggiata naturalistico micologica lungo i sentieri del Marganai) e martedì 22 (una giuria capitanata dallo chef Luigi Pomata, decreterà il il vincitore fra i ristoranti iglesienti aderenti al circuito, tramite l’assaggio dei piatti a base di funghi).

La tre giorni partirà venerdì 25 alle ore 18 con una mostra fotografica “Micomondi: funghi in vetrina”. Ogni angolo di piazza Sella ospiterà degli stand per lo “street food” a base di funghi e alle 19 è previsto lo show cooking a cura dello chef Errico Recanati.

Una pioggia di appuntamenti fra trekking, spettacoli, laboratori ed iniziative legate sempre al mondo dei funghi, è in programma per sabato 26, dove il show cooking delle 19 in piazza Sella della chef Cristina Bowerman, spicca come l’evento più atteso.

Ricca d’avvenimenti anche la giornata di chiusura di domenica 27, dove è atteso sempre in piazza Sella, alle 12, lo show cooking degli chef Marina Ravarotto e Pierluigi Fais.

«Abbiamo lavorato con passione per garantire un programma ricco di eventi. - dichiara l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - Questo è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, all'impegno dell'associazione enti locali e dei nostri commercianti che, con il loro entusiasmo, contribuiscono a rendere questa manifestazione speciale».

