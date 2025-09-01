Tre giornate all’insegna di musica, cibo e vino  

Un fine settimana dedicato alla vendemmia, tra tradizione, sapori autentici e musica dal vivo. Da venerdì 12 a domenica 14 settembre, la cittadina ospita “La festa dell'uva”, un evento molto atteso che rievoca la raccolta dell’uva e la produzione del vino, non solo come lavoro, ma come esperienza comunitaria di convivialità, condivisione e socializzazione.

L’evento organizzato dall’associazione culturale Ancilla Domini, rende omaggio alla cultura vitivinicola di Calasetta, in particolare alla coltivazione del pregiato Carignano del Sulcis. Il programma: tre giorni tra gusto, cultura e musica: venerdì 12 settembre alle 19,30 appuntamento enogastronomico dedicato al Cascà (o “Cus Cus Calasettano”). A seguire, spazio alla musica con il concerto dei Panky Alma. Sabato 13, ancora gusto protagonista con una cena a base di pasta scampi e bottarga. Alle 21 si terrà un incontro di approfondimento dedicato al Carignano del Sulcis, mentre alle 22,30 il palco sarà tutto per il gruppo musicale Reverendo Jones. Domenica 14, si apre con la tradizionale sfilata dalla Cantina di Calasetta, in una colorata rievocazione del passato agricolo del paese. Alle 18:30, intrattenimento con Angel Eventi, in serata gnocchetti con tonno, pesto e pomodori. (s. g.)

