Tre giornate a ritmo di rock 

Ancora pochi giorni di attesa e gli amanti del rock potranno assistere al grande appuntamento musicale “Bosa in rock”, destinato anche in questa edizione a richiamare in Planargia il grande pubblico e soprattutto gli appassionati provenienti non solo da ogni parte della Sardegna ma anche dalla penisola. Il programma è articolato con oltre trenta gruppi che si alterneranno per tre giorni con musica no stop e tante sorprese, il 31 maggio, il primo e il 2 giugno. Lo scenario insostituibile sarà ancora quello incantevole del Temo, con le band che saliranno sulla piattaforma galleggiante ormeggiata lungo il fiume. L’evento è promosso dall’associazione bosana che porta il nome della manifestazione ed è ideata da due grandi esperti come Enrico Cossu e Giovanni Addis. «Un evento che stiamo cercando di far crescere – affermano Addis e Cossu- per accontentare gli amanti di questo apprezzato segmento della musica. Uno spettacolo di grande portata, che garantirà una notevole visibilità alla città e a tutto il territorio. Il fascino delle serate musicali consiste anche nella cornice delle vecchie concierie, che rappresentano qualcosa di veramente unico». ( s.c. )

