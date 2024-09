Tre giocate fortunate, vinti 649mila euro 

Festa in città grazie al gioco del Lotto. Nel capoluogo sardo, come riporta Agipronews, sono stati vinti oltre 649 mila euro grazie a tre vincite da 216.600 euro ciascuna, con la combinazione 10-43-63-81 sulla ruota Nazionale e all'opzione Lottopiù, giocata nel 143°concorso del 2024 di venerdì 6 settembre. Da segnalare anche una vittoria da 11.500 euro a Tempio Pausania, in provincia di Sassari. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,6 milioni di euro, per un totale di 881 milioni da inizio anno. Sino a ieri mistero sul fortunato vincitore e sulla ricevitoria dove è stata giocata la combinazione vincente.

Secondo i dati del 2022,forniti da Agipronews, giocano i Gratta e vinci e le lotterie (307 milioni di euro); al Lotto 165 milioni; Superenalotto, Win for life, Eurojackpot e SiVinceTutto con più di 66 milioni di euro. E ancora: le scommesse sportive e virtuali con 52 milioni, Bingo con 27 milioni e i giochi legati all’ippica 1,5 milioni.

