Tre gatti abbandonati salvati dai volontari 

Tre gattini sono stati abbandonati nelle campagne del paese sotto un fico d’India: qualcuno li ha trovati in una busta a Settimo San Pietro per essere poi presi in consegna da una associazione di volontari di Elmas.

«Questo preoccupante fenomeno – si legge in una nota diffusa dopo il ritrovamento - si sta ripetendo con inquietante regolarità. Desideriamo offrire una soluzione concreta per prevenire il ripetersi di tali episodi. Tendiamo la nostra mano a chiunque abbia gatti e si trovi in difficoltà a gestire le nascite. La nostra associazione è disponibile a fornire supporto per la sterilizzazione delle gatte, un gesto fondamentale per controllare la popolazione felina e prevenire ulteriori abbandoni. Per maggiori informazioni sui servizi di sterilizzazione e per supportare la nostra causa in favore degli animali, vi preghiamo di contattarci scrivendo a “Fiero Gatto” alla mail fierogatto2020@gmail.com». (r. s.)

