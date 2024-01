«Tre gare per conoscerci» 

Sassari. «Non ho visto giocatori con gli occhi bassi e questo è già un segnale positivo. La difesa è quella che ti dà la fiducia, la disciplina ti dà la solidità, il lavoro ti fa crescere: se sbagli un tiro in partita, la mattina dopo ne fai almeno cento in allenamento». Ecco il basket come lo intende il bosniaco Nenad Markovic. Crede nel lavoro di gruppo ma anche in quello individuale con le ripetizioni dei gesti per migliorare la sicurezza.

Subentra a un coach molto stimato come Piero Bucchi («ho grande rispetto per quello che ha fatto in questi anni») e lo fa in un momento delicato, non tanto per la classifica, comunque a +4 dal penultimo posto, quanto per i dubbi sull'organico. Markovic detta i tempi: «Abbiamo tre gare prima della sosta per la Coppa Italia e la nazionale. Tre gare per conoscere meglio la squadra. Il cambio di allenatore può anche dare energia a chi stava giocando meno o non bene, quindi focalizziamoci su quello che abbiamo prima di pensare eventualmente al mercato». Sarà importante vedere se con Markovic l'ala americana McKinnie riuscirà ad essere meno gregario e più protagonista, e anche se l'alapivot Treier rientrerà nelle rotazioni. Intanto nel primo allenamento l'estone sembrava motivatissimo.

Milano e le altre

Il debutto è domenica al Mediolanum Forum. «Milano è top team anche in Europa e non credo saranno stanchi o demotivato perché giocano venerdì in Eurolega, anzi il fatto che abbiano perso qui a Sassari li renderà più attenti. Al di là del risultato, è importante vedere sino a che punto arriva la squadra come intensità e capacità di dare battaglia». Dopo Milano arriverà Cremona in casa. «È il momento della compattezza e i tifosi sono fondamentali, soprattutto quando giochiamo in casa». Per Markovic è la prima volta in Italia: «Ho girato molto l'Europa, mi mancava l'Italia. Sono felice della chiamata di un club come questo che ha vinto anche uno scudetto e ha ottima organizzazione. Il campionato italiano lo seguo, anche perché ho affrontato diverse squadre. Quanto ai giocatori, Jefferson e Gombauld erano in Francia. Gentile, Diop, Kruslin, Gentile e Treier li ho affrontati col Digione nella Champions dell'anno scorso». Per la cronaca, sono state due vittorie.

Basket e nient'altro

Nella brevissima descrizione di sé come persona, Nenad Markovic ha riferito: «Sono felicemente sposato e ho due figlie di 16 e 14 anni. Mi piace il mare. Hobby? Per me il basket è più di una passione, è un'ossessione e quindi non rimane tempo per altro. Fuori dal campo sono un noiosissimo padre di famiglia».

