Tre galluresi, un obiettivo: i primi posti 

Calangianus, Lauras e Tempio, in rigoroso ordine alfabetico le tre piazze calcistiche più importanti e antiche in alta Gallura, si preparano alla nuova stagione. Ai piedi del “Limbara” vi sono le due più importanti, Calangianus e Tempio, entrambe in Eccellenza. Il Lauras ha uno stadio (col nome dell’imponente montagna) che in passato ha ospitato gare dell’Olbia in Serie C.

Sotto la montagna

Proprio quest’ultima squadra è stata protagonista di una storica cavalcata nelle ultime due stagioni: vinto alla grande il campionato di Terza, si è ripetuta in quello di Seconda approdando in Prima senza una sola sconfitta. Da neo promossa, ma con trascorsi anche in Promozione, la compagine del presidente Giuseppe Seu è ambiziosa e attenta sul mercato: le prime mosse sono state la conferma del bravo tecnico locale Franco Scano, dell’esperto portiere e capitano Domenico Savinelli e dell’inesauribile cursore di centrocampo Danilo Lollia. In bianconero sono approdati anche il forte centrocampista Del Soldato e l’attaccante Bertolino, entrambi in un recente passato al Calangianus. Il direttore sportivo Antonio Ciaffiu sta portando a termine altre operazioni, per le quali si attende l’ufficialità. È certa la conferma del secondo portiere Facundo Gomez. L’obiettivo è disputare un altro campionato da protagonista.

Il primo torneo

In Eccellenza il Calangianus del presidente Dino Fois, che si avvarrà di una più fattiva presenza dell’ex presidente Domenico Cassitta, riparte dallo staff tecnico e dai giocatori già presenti. Il tecnico Simone Marini, il preparatore atletico Graziano Rotelli, quello dei portieri Lello Aisoni e l’allenatore in seconda (nonché della Juniores) Massimiliano Careddu sono stati confermati. Lunga anche la lista dei calciatori che resteranno in giallorosso: a Gian Mario Tusacciu, capitano e anima della squadra, si aggiunge il classe 2008 Francesco Mamia; Congiunti vestirà la maglia numero 1; in difesa Dombrovoschi, Putzu, Asara e Secci; a centrocampo ecco Perez, Saiu e il giovane Serra; in avanti Sanchez. La dirigenza lavora per completare la rosa.

Per quanto riguarda il Tempio ci sono il ritorno in panchina di Giuseppe Cantara e la conferma del ds Alessandro Sassu e dell’allenatore in seconda Paolo Orecchioni. La dirigenza è impegnata a individuare gli elementi da confermare e da portare in maglia azzurra, ma per ora tutto tace.

Intanto un commosso ricordo va a Gianni Cisternino, che da portiere ha indossato le maglie di Calangianus, Lauras e Tempio. Proprio qui infine si onora la memoria di “Mastru Zicchina”, autentica istituzione del calcio Tempiese.

