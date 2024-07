Tre furti in pochi mesi nello stesso bar 

«Questo è accanimento, non ne possiamo più». Sono le parole di Lisa Sanna, titolare del bar Brico di via Roma che, nel fine settimane, ha subito il terzo assalto dei ladri nel giro di pochi mesi. E anche stavolta il bottino, benché inferiore rispetto alle due precedenti occasioni, è ingente: poco meno di mille euro fra merce rubata e denaro depositato a fondo cassa. Il nuovo blitz dovrebbe essere avvenuto nella notte fra domenica e ieri e il ladro potrebbe essere entrato ancora una volta dal retro dei locali sgomberi di un ex emporio smantellato pochi mesi fa. Un luogo poco frequentato, dirimpetto ad un edificio privato e disabitato, diventato invece una gigantesca discarica a cielo aperto. Anche stavolta dal bar sono sparite diverse decine di stecche di sigarette e alcune centinaia di euro lasciati in cassa, per un danno complessivo quantificabile in poco meno di mille euro. «Una cifra modesta se presa singolarmente – afferma la titolare – ma che si somma agli oltre 40 mila euro di danni subiti in conseguenza dei precedenti due furti che abbiamo subito in febbraio e in giugno: siamo alla disperazione, è chiaro che siamo stati presi di mira».

