Tre furti d’auto al giorno: è allarme 

Il dato è preoccupante: in un anno i furti di auto denunciati in città e nel sud dell’Isola sono stati circa 1.200. Più di tre al giorno. Qualcosa in meno rispetto alla media nazionale ma pur sempre troppi. Le vetture più gettonate, secondo i dati del Ministero dell’Interno, sono le Fiat: le Panda, seguite dalle 500 e dalle Punto. Non ci sono zone considerate a rischio anche se spesso gli episodi avvengono in centro. Dalla Questura fanno sapere che spesso le vetture vengono ritrovate e che molti casi sono legati ai furti di parti di veicoli. Insomma nessuna emergenza ma un fenomeno da non sottovalutare e da contrastare con alcuni mezzi. Certamente la presenza di impianti di videosorveglianza in città è un deterrente fondamentale.

Le richieste

Chi ruba un’auto difficilmente lo fa per necessità. Spesso si tratta di furti su commissione o per racimolare qualche soldo. Perché il più delle volte le vetture portate via vengono smontate e i pezzi finiscono nel mercato illegale del ricambio. «Il fenomeno è spesso legato a questo tipo di finalità», confermano dagli uffici della Questura di via Amat. E infatti capita di ritrovare, dopo alcuni giorni, auto rubate senza delle parti. Prima si effettuava il “lavoro” direttamente sul posto, con ladri esperti nello smontaggio di sportelli e altri pezzi senza spostare il veicolo. Azione pericolosa poi sostituita con il furto di tutta l’auto portata magari in un luogo sicuro e concludere l’operazione. «Il più delle volte finiscono nel mirino vetture datate o utilitarie meno costose perché quelle di ultima generazione hanno dalla loro la tecnologia per evitare, o comunque complicare, l’eventuale furto», aggiungono dagli uffici della Polizia.

I modelli

Dalle denunce dei proprietari depositate l’anno scorso in Questura e nelle caserme dei Carabinieri emerge che le più rubate sono le Fiat Panda (30 per cento), seguite dalle Fiat 500 (20%) e dalle Fiat Punto (15%). Non ci sono quartieri o zone a rischio. Ma nel centro, dove si trovano più vetture e forse è più facile passare inosservati, i furti aumentano rispetto alle periferie. Come detto c’è da considerare il dato delle vetture ritrovate ma anche quello delle denunce poi ritirate: perché capita che qualcuno scopra in ritardo che il proprio veicolo sia stato rimosso perché in sosta vietata. Quando invece il furto è stato concretizzato, ci sono alcune possibilità: o, come detto, è stato commissionato per recuperare dei pezzi di quel modello, oppure la vettura serve a qualcosa. Magari per commettere un reato (come una rapina dopo essere stata tenuta nascosta in un luogo sicuro).

I consigli

Il Comune prova a fare la sua parte con la presenza, oramai in più di settanta strade, delle telecamere di sorveglianza. Inoltre le forze dell’ordine, dalla Polizia Locale, alle Volanti della Polizia di Stato per arrivare alle pattuglie dei Carabinieri, effettuano dei controlli come opera di prevenzione. E i proprietari d’auto? Qualcosa possono provare a farla seguendo dei semplici consigli, come ribadito più volte dalle forze dell’ordine: non lasciare le chiavi in auto nemmeno per pochi minuti o per pochi istanti; parcheggiare in un luogo illuminato e affollato: azionare l’antifurto anche se la vettura viene lasciata in un garage; non lasciare nell’abitacolo oggetti di valore; e in caso di strane presenze o movimenti sospetti, contattare subito le forze dell’ordine. Aumentano poi sempre più gli appelli sui social: chi subisce il furto, pubblica foto e dati della propria auto chiedendo aiuto e informazioni nel caso venisse notata da qualche parte. E a volte c’è il lieto fine.