Tre fratture, il Sirai: «Torni a casa» 

L’attesa dell’intervento chirurgico? A casa ma con le ossa rotte. «All’ospedale Sirai mi hanno fatto capire onestamente che stare in ospedale in questo momento è inutile: non saprebbero dirmi con esattezza quando verrò operato»: Maurizio Curreli, 55enne di Iglesias, vittima la mattina del 21 marzo di un incidente domestico che gli è costato tre fratture e lesioni varie alle costole, sta sperimentando una nuova, singolare, forma di degenza ospedaliera. Sta a casa, imbottito di antidolorifici, e in queste condizioni attende di essere chiamato per essere sottoposto a intervento. Nonostante la situazione di estremo disagio, il paziente riesce a non farne un dramma assoluto: «Capisco la situazione in cui si trova la sanità del Sulcis: medici e infermieri lavorano a ritmi insostenibili. Capisco addirittura che mi abbiano suggerito di tornare a casa e attendere».

Da un reparto all’altro

La mattina di due settimane fa Curreli è caduto da una scala a pioli mentre faceva dei lavori domestici. Tac e risonanza magnetica hanno evidenziato fratture alla scapola, al gomito e alla cuffia, e lesioni alle costole. Quel giorno al pronto soccorso del Sirai di Carbonia c’erano 40 persone. «Mi hanno tenuto un giorno in Traumatologia, poi non c’era più posto e mi hanno ospitato tre giorni in Urologia, quindi sono ritornato in Traumatologia, con i dolori sotto controllo sempre con flebo». Avanti e indietro sino al 28 marzo: «Valutavano di giorno in giorno la possibilità di operarmi ma con pochi anestesisti il mio turno non arrivava, sino a quando mi hanno fatto intuire che avrei rischiato di attendere anche tre/quattro settimane».

La firma sul foglio

A questo punto il paziente, senza essere costretto ma consapevole della situazione, ha firmato il figlio di dimissioni: a casa (con le ossa rotte) segue una terapia di antidolorifici.