Tre fratelli, un unico amore: Bari Sardo 

Bari Sardo. A 38 e 34 non è ancora tempo per andare dietro le quinte. Tantomeno per chiudere a tripla mandata la carriera calcistica senza una reunion. Perché i gemelli Stefano e Luca Mameli e il fratello minore Andrea, di Bari Sardo, un’altra esperienza insieme, indossando la stessa maglia, ci tenevano davvero a farla.

Ora vestiranno tutti e tre la casacca della Bariese, in Seconda categoria. L’ultima volta è accaduto 16 anni fa ed erano i tempi del Barisardo reduce dalla retrocessione, arrivata nel 2005, dall’Eccellenza. Quell’Eccellenza che proprio uno dei Mameli, Luca, regalò al popolo biancoblù segnando il gol decisivo in occasione dello spareggio contro il San Teodoro che valse la promozione. Era il 16 maggio 2004: Stefano e Luca, nati il 18 gennaio 1985, avevano appena 18 anni, mentre Andrea ne avrebbe compiuto 15 il 14 giugno successivo e a quell’evento aveva assistito dagli spalti del Quadrivio di Nuoro. Poi nel 2006/07 il suo esordio in squadra.

La carriera

Così, dopo un lungo girovagare tra squadre di mezza Ogliastra, il trio Mameli - di fede juventina - si riunisce. Lo fa con la Bariese che quest’anno punta a un campionato di vertice con Mauro Piras in panchina, Claudio Savoca direttore sportivo e Fabrizio Melis presidente. Dopo le annate con i colori biancoblù, le strade dei fratelli si erano divise. Per Stefano, ruolo attaccante, avventure a Lanusei, Girasole, Castor, Tortolì e Perdasdefogu, oltre a una parentesi all’estero; Luca, anche lui attaccante, ha militato nell’Idolo, nell’Arbatax e nel Villagrande prima di rientrare in paese e vestire (ancora) la casacca del Barisardo prima e della Bariese dopo. Anche per Andrea, centrocampista, un’esperienza (insieme a Luca) all’Idolo, prima di un ritorno al Barisardo e poi, nelle ultime stagioni, all’Atletico Lotzorai e al Cardedu.

I protagonisti

Stefano Mameli spiega com’è nata la sua decisione: «Avevo anche altre richieste, ma quando ho parlato con la Bariese e mi è stato prospettata l’idea di riunire i tre fratelli e di giocare con tanti amici d’infanzia e un allenatore competente ho deciso di accettare anche per provare a vincere il campionato o comunque fare bella figura». Invero, per Andrea è nato tutto da una battuta: «Dai che giochiamo tutti e tre assieme, siamo quasi a fine carriera, poi smettiamo col calcio». Chiude Luca: «Quest’anno avrei voluto abbandonare ma quando ho saputo che avrei giocato di nuovo con Stefano e Andrea ho accantonato l’idea». Questione di cuore.

Il presidente

«Dopo una chiacchierata con il direttore sportivo e l’allenatore», spiega il presidente Melis, svelando la genesi della trattativa con i Mameli, «abbiamo deciso di provarci, sia per dare un segnale all’ambiente sia per le doti indiscusse di tutti e tre che, messi nelle migliori condizioni, in Seconda categoria potrebbero davvero fare ancora la differenza».

Alla Bariese hanno messo sotto contratto anche Jacopo Magari, attaccante di Loceri con un passato nelle categorie superiori, ed Eduardo Murgia, ex fra le altre di Tortolì e Barisardo. In attesa di tesserare un portiere e un centrocampista di qualità, il club ha confermato Alberto Deiana e Alberto Mucelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA