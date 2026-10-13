Tre frantoi nella capitale dell’olio 

Oliena regina dell’olio nel Nuorese: tre frantoi, una cooperativa di 150 soci e 10 aziende che imbottigliano in proprio. L’olivicoltura qui è una filiera in crescita e unisce strutture storiche e nuovi impianti. Nella zona Pip, è stato inaugurato il nuovo frantoio della coop tra progetti e la linea di cosmetici OliOliena.

Ieri e oggi

Tra le attività storiche l’oleificio San Francesco, in via Masiloghi, è attivo dagli anni Quaranta. «Le olive venivano macinate con le molazze di pietra e la pasta ottenuta sistemata sui fiscoli, “sos isportinos”, per la spremitura», racconta Gianni Gabbas. Oggi l’impianto lavora a ciclo continuo e con macchinari di ultima generazione e spremitura a freddo. L’attività serve produttori di Oliena e dintorni. «Sono cambiate molte cose, ma immutati la passione e l’impegno per soddisfare la clientela sempre più esigente e attenta al prodotto finale», aggiunge. Nella zona industriale opera anche l’oleificio gestito da Gian Carlo e Maria Francesca Solinas che proseguono l’attività del padre Giovanni. «Abbiamo un unico dipendente», dice Maria Francesca. Il frantoio lavora per conto terzi soprattutto per Oliena, Orgosolo e Nuoro. Nei periodi di raccolta viene aggiunto personale per lo scarico e la pulizia delle olive. L’azienda valorizza tutto: «Dal residuo dei frantoi produciamo il nocciolino, simile al pellet delle stufe, che utilizziamo». Un’alternativa che riduce i costi dell’azienda e diventa materia prima, abbatte le spese di trasporto per gli scarti e l’importazione di nocciolino di sansa (lavorato) utile al frantoio, e offre un’altra proposta per il territorio. Il progetto è quello di ampliare l’attività agricola: «Il sogno è di arrivare a bottiglie nostre, riconoscibili sul mercato». Il terzo polo è il frantoio cooperativo, nato per aumentare capacità di lavorazione e qualità. «Ci sono anni di preparazione», dice il presidente Graziano Pau. Previsti 4-5 addetti, altri 5-8 durante la raccolta. Il sindaco Bastiano Congiu spiega: «L’olio a Oliena ha un significato che va oltre il prodotto agroalimentare: è la nostra cultura, il paesaggio, l’identità. Tra le iniziative in corso il recupero degli oliveti di Lanaitho e la valorizzazione del paesaggio rurale storico».

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