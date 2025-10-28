«Tre formazioni per un unico progetto» 

«Nessuna spaccatura nel gruppo “Carbonia Avanti” ma preparativi in vista delle elezioni amministrative previste per la primavera del 2027 in cui sosterremo compatti la nostra coalizione». Dai banchi del Consiglio comunale, Giacomo Floris, capogruppo del partito di maggioranza relativa (fino a qualche giorno fa), rassicura chi ipotizzava grandi tensioni interne dopo l’uscita di tre componenti del gruppo defluiti in due nuove formazioni.

Le uscite

L’ultima fuoriuscita dalle fila del gruppo consiliare di Carbonia avanti, con Federico Fantinel e Alessia Cadoni che danno vita a “Cittadini al centro”, fa seguito alla nascita della formazione “Carbonia civica”, avvenuta circa una decina giorni fa, composto da Gianluigi Fiori, anch'esso proveniente da Carbonia Avanti e da Monica Atzori proveniente dal gruppo misto e alle scorse elezioni eletta tra le fila della Lega. Tutto questo sarebbe avvenuto, però, senza nessun dissapore ma in totale armonia col gruppo che, a inizio consiliatura, esprimeva due assessori e il presidente del Consiglio. «Queste – afferma Floris - sono scelte condivise, tanto che il gruppo “Carbonia civica” continua a gravitare nella nostra orbita mentre il gruppo “Cittadini al centro” continuerà a lavorare in maniera proficua insieme a noi». A questo punto è normale allora chiedersi il perché di questa scelta e Floris non tergiversa: «Stiamo già guardando avanti e vogliamo arrivare pronti alle prossime elezioni e le nostre scelte vanno in questa direzione».

Candidato sindaco

Pare palese che tutti siano pronti a correre al fianco della ricandidatura di Pietro Morittu anche se il primo cittadino non ha ancora ufficializzato (ma neanche smentito) di volersi ricandidare per un secondo mandato. Tuttavia, sulla conferma della sua candidatura le voci si fanno sempre più insistenti. E, infatti, nell’ultima riunione di maggioranza, sono stati in molti a confermare la volontà di sostenerlo. Dalle ultime novità emerse in Consiglio è quindi facile presumere che si stia già pensando di preparare più liste, di natura civica, in modo da ampliare la proposta elettorale e recuperare il maggior numero possibile di voti. Adesso rimane da capire quando le cose si ufficializzeranno, quali saranno le forze in campo e quanti saranno i contendenti. Bisognerà anche capire se le attuali forze rimaste all’opposizione, 5 consiglieri su 24, rimarranno al loro posto o se ci si deve aspettare ulteriori novità.

