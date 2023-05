Tre finaliste È un’Europa formato Italia 

Tre finaliste: l’Inter in Champions League, la Roma in Europa League, la Fiorentina in Conference League. L’Italia calcistica torna a sognare una tripletta di successi europei a 33 anni di distanza dall’ultima volta. Nel 1990 la Serie A mandò in finale ben quattro squadre: fu italiano l’ultimo atto della Coppa Uefa conquistato dalla Juventus a spese della Fiorentina; il Milan di Sacchi vinse l’allora Coppa dei Campioni contro il Benfica; la Sampdoria di Vialli e Mancini fece sua la Coppa delle Coppe.

Tre finaliste: l’Inter in Champions League, la Roma in Europa League, la Fiorentina in Conference League. L’Italia calcistica torna a sognare una tripletta di successi europei a 33 anni di distanza dall’ultima volta. Nel 1990 la Serie A mandò in finale ben quattro squadre: fu italiano l’ultimo atto della Coppa Uefa conquistato dalla Juventus a spese della Fiorentina; il Milan di Sacchi vinse l’allora Coppa dei Campioni contro il Benfica; la Sampdoria di Vialli e Mancini fece sua la Coppa delle Coppe.

Tanti successi

Tempi d’oro, con molte altre vittorie. Nel 1994 fecero festa il Milan, che nella finale di Champions travolse (4-0) il Barcellona di Cruijff, e l’Inter, che nella doppia finale di Coppa Uefa ebbe la meglio sul Salisburgo, mentre andò a male al Parma, che nella gara conclusiva della Coppa delle Coppe perse contro l’Arsenal. Quindi la Coppa dei Campioni del Milan nel 1989 , le Coppe Uefa di Napoli (1989), Juve (1993), Inter (1991 e 1998) e Parma (1995 e 1999), la Champions bianconera del ‘96 e la Coppa delle Coppe della Lazio nel ‘99.

Le partite

I viola il 7 giugno giocheranno la loro prima finale internazionale dopo 33 anni diventando anche l’unica squadra europea ad aver giocato quelle di Champions , Coppa delle Coppe, Coppa Uefa (diventata Europa League) e Conference League. «Inter, Roma e Fiorentina sono state straordinarie, hanno raggiunto un risultato eccezionale per l’intero movimento», il commento del presidente della Figc, Gabriele Gravina, «mi congratulo con le dirigenze, gli staff tecnici e i calciatori perché il risultato è frutto di un progetto tecnico valido. Questi risultati hanno imposto il nostro calcio alla ribalta europea: grazie a questi club l’Italia ha già vinto».

Il pronostico

Secondo Dino Zoff, leggendario portiere bianconero che da allenatore portò la JUve a vincere la Coppa Uefa nel 1989-90, l’Inter «non è spacciata in partenza», la Roma «può giocarsela» e la Fiorentina «parte leggermente favorita». Quindi si può sperare in un nuovo en plein, anche se in Champions i nerazzurri «contro il Manchester City hanno un compito durissimo. Ma se ripenso a quante partite ho perso in cui avevo il favore del pronostico...». Come ad Atene nel 1983 contro l’Amburgo di Magath.

Per Alex Del Piero «tre italiane in finale in Europa non è solo fortuna. In generale, siamo ancora tanti passi indietro rispetto al calcio che vediamo in Premier, però abbiamo una passione e un amore che a volte sopperisce».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata