Tre finali ieri per gli Juniores sardi a Roma: Delogu sesto 

Diversi sardi sono scesi in acqua ieri al Foro Italico nella penultima giornata dei campionati italiani estivi di categoria di nuoto e ci sono state tre finali, tutte Juniores. Il miglior piazzamento (6° in 2’07’02”) è di Tommaso Delogu (Sport Full Time) nei 200 misti: il suo capolavoro in batteria: secondo in 2'06”41. Nei 50 stile libero, ottavo posto in finale per Gabriele Cocco (SportEr), che aveva chiuso con il settimo crono complessivo in qualifica (23”39, molto vicino al personale), ma che poi non è riuscito a migliorarsi (23”51); in campo femminile, Nicole Cambedda (Promogest) ha nuotato in 27”75. Nei 200 farfalla, l’esperina Sara Lai ha confermato il proprio buon momento, qualificandosi alla finale con il settimo tempo (2’20”26): poi ha pagato lo sforzo finendo nona in 2’21”24. Finale soltanto sfiorata per Salvatore Ciancilla (SportEr) nei 200 farfalla Seniores: 11° in 2'03”93.

Il gran finale

Silvia Piras ha invece giustamente rinunciato ieri ai 200 misti Juniores, dopo gli argenti nei 400 e 800 stile libero, a Roma. La cagliaritana dell’Esperia dovrebbe chiudere oggi le proprie fatiche con i 1500 metri che occuperanno l’intera mattina della giornata conclusiva e che oltre agli Juniores (Andrea Iannuzzelli e Mirko Rivano dell’Acquasport) vedranno in acqua i Seniores (Fabio Dalu, Esercito/Esperia) e i Cadetti (Matteo Lugas della Promogest e Carla De Santis della Sport Full Time). ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA