Tre fermate del bus per i pendolari 

C’è anche l’ok della Motorizzazione civile e pure il dettaglio degli orari: dal primo luglio e per un anno e mezzo Carbonia-Cagliari si percorrerà in un’ora e mezza col sistema misto bus-treno. La Motorizzazione ha infatti promosso pochi giorni fa le fermate da cui partiranno o sosteranno gli autobus che fra dieci giorni sostituiranno i treni nei collegamenti fra il Sulcis Iglesiente (Carbonia-Iglesias-Villamassargia) e Decimomannu perché saranno necessari sino al 31 dicembre 2026 importanti interventi di potenziamento della tratta ferroviaria.

Gli autobus

Trenitalia, d’intesa con la Regione e Arts, ha sostituito con pullman i collegamenti ferroviari sino a Decimomannu da dove si prosegue regolarmente in treno. Intanto hanno superato l’esame di Arst e Motorizzazione civile i punti di partenza e delle fermate. Emergono però anche altri dettagli fondamentali: gli autobus sostitutivi in anticipo perché il periodo di percorrenza sarà più lungo. Le partenze sono state calibrate per rispettare le coincidenze con lo snodo di Decimomannu. Alcuni esempi di orari di punta: il bus partirà dal centro intermodale di Carbonia alle 7.23 per giungere Decimo alle 8.30 e poi in treno sino a Cagliari con sbarco alle 8.56. Ciò significa circa 90 minuti di viaggio. Da Iglesias e da Carbonia le partenze saranno quaranta (venti a testa).

Le stazioni

Da Carbonia si parte dal centro intermodale, da Iglesias dalla stazione: i bus raggiungeranno il piazzale di Villamassargia. Non sono previste ulteriori fermate rispetto a quelle note e alcune corse da Carbonia e Iglesias (con transito a Villamassargia) saranno programmate per raggiungere direttamente Decimomannu: ad esempio 6.30, 10.30, 12.30, 18.30. Altre proseguiranno sino a Siliqua, con la fermata in viale Marconi. La Regione ha incontrato di recente Comuni, Arst e pendolari garantire che gli eventuali disagi saranno minimizzati. Altri aspetti saranno definiti nei prossimi giorni, ma i pendolari auspicavano che la comunicazione degli orari non arrivasse pochi giorni prima del primo di luglio: «La comunicazione degli orari e delle partenze anticipate sebbene di pochi minuti – avverte Stefano Fois, studente pendolare di Carbonia – sarebbe già dovuta essere nota da giorni per consentire ai viaggiatori di organizzarsi anche nei casi in cui si dovranno raggiungere dai centri limitrofi le stazioni di Carbonia, Iglesias e Villamassargia». Anche i Comuni reiterano un auspicio già manifestato le scorse settimane: che i bus siano sufficienti in determinati orari e giorni in cui c’è maggior flusso di viaggiatori, e adeguatamente climatizzati.«I lavori che stanno per iniziare –si legge in una nota stampa della Regione - sono pensati per migliorare in modo strutturale i trasporti nel Sulcis».

