Tre feriti nello scontro tra due auto 

Tre feriti, per fortuna non gravi, nell’incidente stradale verificatosi ieri mattina, poco prima delle 8, sulla statale 131, all’altezza dell’uscita nord di Macomer e Bosa, verso Sassari, già teatro di numerosi sinistri. Due le auto coinvolte. La prima percorreva la strada in direzione Sassari, un Suv con due persone a bordo, che stava svoltando per prendere l’uscita verso Macomer e Bosa. Un’altra auto procedeva in direzione Cagliari. Lo scontro, quasi frontale, è stato inevitabile. I rottami delle auto sono stati sparsi nelle quattro corsie, impedendo il passaggio degli altri mezzi.

Sul posto sono subito arrivati una pattuglia della polizia stradale, i vigili del fuoco di Macomer, i carabinieri e i mezzi di soccorso. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Nuoro, non sono in pericolo di vita. Il traffico per una ventina di minuti è rimasto bloccato.

RIPRODUZIONE RISERVATA