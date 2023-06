Tre feriti nella carambola di auto Paralizzato il traffico sulla Statale 195 

Tre feriti in codice rosso, tra cui una donna estratta dalle lamiere contorte della sua auto, e traffico impazzito. È il bilancio dell’incidente stradale, che ha coinvolto quattro auto, per il quale è rimasto paralizzato a partire dalle 15.30 il primo tratto della Statale 195 per Pula, nella parte che ricade nel territorio comunale di Cagliari. Un ferito è stato ricoverato al Policlinico di Monserrato, altri due sono all’ospedale Brotzu, dopo i soccorsi prestati dal personale delle ambulanze del 118: tutti codici rossi per dinamica, ma secondo i medici nessuno dei feriti nell’incidente alle porte della città sarebbe in pericolo di vita.

Accertamenti in corso

A tarda sera, gli equipaggi della Polizia locale e della sua sezione Infortunistica erano ancora all’imbocco della Statale 195, nel tratto subito dopo Giorgino, per ricostruire la dinamica dello schianto. Pare, ma la notizia non ha trovato una conferma ufficiale, che uno dei conducenti dei mezzi coinvolti abbia avuto un malore, perdendo così il controllo della sua auto. Le testimonianze di chi ha visto l’urto non sempre coincidono.

Soccorsi rapidissimi

L’allarme è partito immediatamente dopo l’urto, grazie alle segnalazioni degli automobilisti di passaggio, che hanno telefonato alla Polizia locale cagliaritana. I Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere una donna, poi tre ambulanze del 118 hanno caricato a bordo i feriti e li hanno smistati nei pronto soccorso di Policlinico e Brotzu, dove sono ora ricoverati.

Lunghe code nel pomeriggio

Per quasi un’ora e mezza il traffico sulla Statale che conduce a Pula è rimasto paralizzato. È stato il caos, anche per via dell’uscita dal lavoro dei lavoratori della raffineria.

