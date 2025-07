Tre feriti nel tamponamento, traffico in tilt 

È di tre feriti, dei quali fortunatamente nessuno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente che ha coinvolto tre diversi mezzi nel primo pomeriggio di ieri - intorno alle 16 - in viale La Plaia e che ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico in via Roma. I tre conducenti hanno riportato lesioni lievi, classificate con codici verdi e gialli dai soccorritori del 118, intervenuti con alcune ambulanze dopo una segnalazione al numero unico per le emergenze uno-uno-due.

La sezione Infortunistica della Polizia locale ha accertato che è stato un tamponamento a catena. Per ragioni ancora da chiarire, il conducente di un’auto ha dovuto frenare bruscamente mentre percorreva viale La Plaia, e altre due auto sono piombate una sulla prima vettura in linea, l’altra su quella che l’ha tamponata.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme: i tre feriti sono stati trasportati nei pronto soccorso di diversi ospedali. Nel frattempo gli agenti della Polizia locale hanno iniziato a lavorare ai rilievi dell’incidente, mentre le ambulanze trasportavano, nei posti di pronto soccorso, le persone ferite nel tamponamento a catena.

Pesanti le ripercussioni sul traffico soprattutto in via Roma, a causa del “tappo” che si è creato in viale La Plaia in seguito all’incidente. Soltanto quando le tre auto sono state rimosse, il flusso di mezzi è ripreso e anche in via Roma il traffico ha ripreso a fluire normalmente.

