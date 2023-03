Tre feriti lievi nello scontro lungo la 130 

Lo scontro tra l’ambulanza dei volontari del 118 dell’associazione Soccorso Monserrato e una Ford Focus è avvenuto ieri attorno alle 20 nell’incrocio tra la Statale 130 e via Sardegna, la porta principale di Assemini. Per fortuna il bilancio finale è soltanto di tre feriti. Si tratta dell’autista e dei due sanitari presenti sull’ambulanza, che sono trasportati da altri colleghi volontari del 118 intervenuti sul posto all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice giallo. Le condizioni di salute dei tre non destano preoccupazioni.

La dinamica dell’incidente sarà definita dai carabinieri di Cagliari, intervenuti per i rilievi di legge e per cercare di dirigere il traffico, andato in tilt per ore. Saranno le testimonianze raccolte a chiarire quale dei due mezzi non abbia rispettato la segnaletica e le indicazioni del semaforo che gestisce l’incrocio. Lunghe file si sono formare lungo la 130, per consentire l’intervento dei sanitari. (a. cu.)

