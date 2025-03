Tre fendenti per uccidere Marco 

La prima coltellata al cuore, la seconda al fegato, e poi ancora un fendente sul costato. L'autopsia ha rivelato terribili dettagli sulla morte di Marco Mameli, 22 anni, operaio di Ilbono, ucciso a Bari Sardo sabato scorso durante la festa di Carnevale. Ferite causate da una lama larga, un coltellaccio nelle mani di un assassino ancora a piede libero. Dell’arma, nella quale gli inquirenti potrebbero leggere preziosi frammenti di questo omicidio, non c’è traccia.

E poi nessuna ferita da difesa. Marco non ha avuto il tempo e la possibilità di reagire. Come se qualcuno lo tenesse fermo. L’esame, concluso in tarda serata, è stato eseguito ieri all’ospedale di Lanusei dai medici legali Michela Laurenzo e Danilo Fois. Alla perizia necroscopica ha partecipato anche il consulente nominato dalla famiglia della vittima, che si è affidata all’avvocato Gianluigi Mastio. Appena arrivato sul luogo del delitto il medico legale aveva preservato le mani della vittima proteggendole in modo da poter stabilire se fossero rimaste tracce di una colluttazione. Dettaglio che non sarebbe emerso dall’autopsia.L’esame autoptico riscrive le impressioni a caldo di un’improvvisa rissa divenuta delitto e fornisce importanti elementi agli investigatori guidati dal dirigente Fabrizio Figliola. L’assassino ha infierito sulla vittima e portava in giro una lama di grandi dimensioni. Non certo un accessorio del costume di carnevale.

Interrogatori

Sono decine le persone ascoltate dalla polizia. Gli agenti hanno acquisito le testimonianze e le immagini registrate dai telefoni dei ragazzi. La speranza è di riuscire a chiudere il cerchio e dare risposte.

Domenica sera Giampaolo Migali, 25 anni, di Girasole, si era presentato in commissariato accompagnato dal suo avvocato Marcello Caddori. Il giovane si è assunto la responsabilità del ferimento di Andrea Contu, 27 anni di Ilbono, il secondo ragazzo coinvolto nella rissa, curato e poi subito dimesso. Ha detto di aver lasciato l’arma per strada. Anche in questo caso del coltello nessuna traccia.

Il dolore

Il dolore per la morte di Marco sembra non placarsi. Il suo profilo Instagram è divenuto un altarino in cui i follower, cento in più negli ultimi giorni, lasciano messaggi d’affetto. Come se internet regalasse un pezzetto di eternità. «Mi dispiace per quello che ti è successo. Fai un buon viaggio in sella al tuo cavallo», scrive Silvano. «Riposa in pace», scrive Daniele. In occasione del funerale, che con ogni probabilità si terrà domani pomeriggio, la coperta del lutto calerà sull’Ogliastra. Oggi alle 18 a Lanusei il Consiglio comunale parlerà di quanto accaduto insieme ai sindaci di Ilbono e Bari Sardo, ai dirigenti scolastici. Riflettere, educare, parlare. Prima che tutto possa ripetersi.

