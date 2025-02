Tre fasi: si inizia con le elezioni a Kiev 

New York. Un piano di pace in tre fasi con al centro nuove elezioni in Ucraina, che darebbero poche chance a Volodymyr Zelensky di essere rieletto. Le indiscrezioni di Fox sulla presunta iniziativa di Stati Uniti e Russia non trovano conferma, e alimentano il giallo sui contenuti reali del confronto fra Washington e Mosca per mettere fine alla guerra ucraina. «Non ho informazioni al riguardo», ha risposto seccamente il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, riferendo che i funzionari americani hanno definito «falsi» i rumors sul piano riportato dal network che fa capo a Rupert Murdoch ed è vicino a Donald Trump. Anche fonti americane hanno ridimensionato i toni: l’idea di nuove elezioni a Kiev è stata solo “ventilata”, hanno ammesso da Fox senza escludere che l’ipotesi possa essere oggetto di discussione in futuro, «ma non oggi».

L’ipotesi di un nuovo voto (da tenersi dopo un cessate il fuoco ma prima di un accordo finale) sembra andare nella direzione più volte chiesta da Mosca che, in diverse occasioni, ha ribadito di poter trattare solo con leader legittimi in Ucraina, anche con lo stesso Zelensky, a patto però che venga rieletto. Il mandato dell’attuale presidente è scaduto nel maggio del 2024 ma lui resta in carica a causa della guerra e della legge marziale che impediscono le urne. Vladimir Putin, secondo fonti ucraine, ritiene che ci siano buone possibilità di eleggere a Kiev un «presidente fantoccio ed è convinto che qualsiasi altro candidato sarebbe più flessibile» di Zelensky e «pronto a trattare e fare concessioni. Dall’altra parte, Trump è pronto ad accettare ogni risultato». L’obiettivo del presidente americano è infatti mettere fine alla guerra e farlo in tempi rapidi, senza danni per gli Stati Uniti. Si inserisce in questo quadro l’accordo allo studio per consentire agli Usa di accedere alle terre rare ucraine. L’intesa è ritenuta dalla Casa Bianca un tassello essenziale per continuare a fornire aiuti a Kiev. Sul lato imprenditoriale del presidente americano avrebbe cercato di far leva anche la delegazione russa a Riad. Kirill Dmitriev - fedelissimo di Putin che ha studiato ad Harvard ed è conosciuto come un “dealmaker”, così come Trump spesso si definisce - ha infatti illustrato allo staff del tycoon i potenziali guadagni miliardari che i colossi petroliferi americani potrebbero realizzare se tornassero a fare affari in Russia. L’ipotesi di costringere Kiev al voto è però criticata da alcuni repubblicani.

