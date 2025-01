Tre farmacie non bastano: «Ne servono altre due» 

Nel territorio comunale di Sinnai vanno istituite altre due farmacie in aggiunta a quelle operative in paese nelle vie Trieste, Pineta e Fara. Lo dice la legge: devono essere una ogni 3.300 abitanti. Considerando che Sinnai ha una popolazione di 17.238 residenti, le farmacie operanti devono essere cinque. La Giunta comunale ha dunque indicato nei giorni scorsi la necessità di istituirne altre due.

«Una – ha detto l’assessore comunale alla Sanità, Roberto Demontis - dovrebbe aprire nel quartiere Sant’Elena, la seconda nella località turistica di Solanas. Sta ora alla stessa Regione aprire il bando. Il nostro obiettivo per l’estate – aggiunge Demontis – è comunque aprire almeno a Solanas contestualmente all’apertuira della Guardia medica. Siamo decisi a dare risposte agli utenti, turisti compresi».

Il tema a Sinnai è stato sollevato anche dai gruppi di minoranza. Lo stesso assessore Roberto Demontis, la scorsa estate, aveva denunciato la situazione all’assessorato regionale alla Sanità, sollecitando soluzioni sia per la Guardia medica sia per la farmacia, rimasti chiusa per mancanza di farmacisti e di medici. Ora la soluzione potrebbe arrivare con i bandi regionali. Il Comune di Sinnai ha fatto la sua parte indicando le esigenze del paese e della frazione turistica. (r. s.)

