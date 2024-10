Tre ex contro la Dinamo 

Sassari. «Non è sufficiente giocare 10 o 20 minuti contro squadre come Brescia, per competere dobbiamo fare una partita totale per 40 minuti». Il coach Nenad Markovic sa che domani ci vorrà la miglior Dinamo, quella continua che ancora non si è vista, nonostante il tris di vittorie su Lisbona, Napoli e Anwil. Brescia ha rinunciato persino alle coppe europee per concentrarsi sul campionato con un organico che punta su otto giocatori, non più giovani, ma che con una gara a settimana possono davvero competere con chiunque. «Non ci si può permettere di avere cali e di non essere al top, hanno battagliato per tutta la partita contro Milano. Hanno tantissimo talento, non basta la normalità, bisogna alzare il livello, giocare una partita di spessore».

Ex di lusso

Sono tre e in totale hanno più presenze in maglia sassarese dell'attuale organico. Il migliore è il centro Bilan, 18 punti col 68% da due, 7 rimbalzi e 4 assist. Tutto da godere il duello con halilovic, pivot molto simile per visione di gioco e uso del piede perno. Bilan è più alto e ha una mano educatissima, Halilovic è più mobile. Il secondo ex è l'ala Burnell, che oltre ai 6 punti e 4 rimbalzi propone fisicità anche in difesa oltre che in avvicinamento a canestro. Il terzo è Dowe, play-guardia che sta girando a 7 punti. Il top scorer è come al solito Della Valle, che firma 22 punti ad incontro col 47% da tre, ma sono pericolosi anche il play Ivanovic (190 cm di altezza contro i 170 di Bibbins) che ha 16 punti di media e l'ala Rivers con 15 punti e grande precisione al tiro. Come coach uno degli avversari più simpatici: l'ex play Peppe Poeta.

