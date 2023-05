Tre droni colpiscono Mosca 

MOSCA. In attesa della controffensiva ucraina, tra Mosca e Kiev si scatena la guerra dei droni e per la prima volta anche la capitale russa viene investita in pieno.

Otto apparecchi

Almeno otto velivoli senza pilota sono stati lanciati nelle prime ore di ieri verso la città, e tre hanno colpito grandi torri residenziali in quello che le autorità russe hanno definito un attacco «terroristico» di Kiev. Gli ucraini smentiscono, come per episodi precedenti, ma si dichiarano «lieti di guardare e prevedere un aumento del numero di attacchi» e intanto denunciano la terza notte di pesanti attacchi contro Kiev, con almeno un morto e 13 feriti. Secondo le stesse fonti, circa 20 droni iraniani Shahed-136 sono stati lanciati contro la città. Quasi tutti sono stati abbattuti, ma i frammenti di uno dei velivoli sono caduti su un edificio nel distretto di Holosiivskyi provocando un incendio.

La villa presidenziale

Quanto agli attacchi su Mosca, per il ministero della Difesa cinque dei droni - lanciati non si sa da dove - sono stati distrutti dai sistemi contraerei Pantsir e tre, deviati dai sistemi di difesa elettronica, sono precipitati su grandi edifici residenziali nel sud-ovest di Mosca: uno sulla Leninsky Prospekt, uno sulla Via Profsoyuznaya e uno nel sobborgo di Nuova Mosca. Il sindaco Serghei Sobyanin ha parlato di due feriti lievi, la torri residenziale sulla Profsoyuznaya è stata evacuata. Ma alcuni canali Telegram danno notizia di un numero molto superiore di droni e secondo fonti della testata indipendente Novaya Gazeta due velivoli sono stati abbattuti nell'area di Rublyovka, ad ovest della città, dove sorgono le ville dell’elite politico-economica, non lontano dalla residenza del presidente Vladimr Putin. E per quest’ultimo l’obiettivo di Kiev è sì «terrorizzare i russi», ma soprattutto «provocare una risposta della Russia». «Vedremo cosa fare a questo proposito», ha aggiunto il presidente.