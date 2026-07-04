Tre donne per Cgil, Cisl e Uil 

L’ultima arrivata alla guida della segreteria confederale è Massimina Puddu. Con lei, eletta un mese fa, il sindacato nuorese fa l’en plein perché la Uil eguaglia la Cgil, guidata da Domenica Muravera, e la Cisl da Maria Luisa Ariu. Tre donne al timone dei sindacati storici, un tempo appannaggio dei colleghi maschi. In un’economia orfana dell’industria di Ottana e dove primeggiano i servizi le leader trovano nuovi spazi. Specchio dei tempi, dei cambiamenti e dei percorsi interni ai sindacati dove prima d’ora, anche nel Nuorese, le donne brillano nei posti di comando. Ma stavolta c’è una contemporaneità storica che è anche simbolica.

La pediatra

«Sono stata pediatra per 40 anni e mi sono presa cura dei bambini, le creature più fragili, e sono venuta a contatto con tutte le mamme a volte nei momenti più difficili della vita. Questa passione per gli altri, i deboli, i fragili l’ho trasferita nel sindacato da quando sono in pensione: 12 anni che continuo con impegno a dedicarmi agli altri, ai pensionati in particolare, a volte non ascoltati. Ho accolto con entusiasmo la grande sfida di coordinare per la confederazione l’area territoriale di Nuoro», dice Massimina Puddu. La Uil non è nuova nella scelta di guide femminili, già con Francesca Ticca. «Per me è una grande sfida: difendere le persone che vivono in questo territorio segnato dallo spopolamento e dalla carenza di servizi, per citare solo due dei problemi, è un impegno che porto avanti con tutta me stessa. Sono convinta che nessun ruolo può essere precluso a chi possiede la capacità, la preparazione e la volontà di fare», sottolinea Puddu.

Dalla scuola al vertice

«Per la prima volta non solo in provincia di Nuoro, ma anche in Sardegna, le organizzazioni sindacali confederali sono tutte rappresentate da segretarie generali donne», commenta con soddisfazione Maria Luisa Ariu, dal 2019 al vertice dalla Cisl dopo una lunga esperienza nella segretaria territoriale e regionale della Cisl scuola. «Avere donne alla guida di Cgil, Cisl e Uil a livello provinciale segna una discontinuità rispetto al passato e rende visibile un cambiamento nei percorsi di carriera interni», spiega. E aggiunge: «È una rappresentanza più aderente alla base. In Sardegna le donne sono una componente centrale del lavoro, soprattutto nei settori terziario, scuola, sanità, servizi alla persona, turismo e lavoro domestico. Segnala che il sindacato sardo sta aprendo i suoi vertici a competenze e sensibilità diverse». Riconosce: «I lavoratori che ci eleggono riconoscono la competenza e le capacità al di là delle caratteristiche di genere».

Lunga esperienza

«La Cgil per statuto deve avere il 50 per cento di donne in tutti gli organi», precisa Domenica Muravera, dal 2023 segretaria generale della Cgil dopo aver guidato dal 2018 anni il sindacato legato a commercio e servizi. Forse anche per effetto di questa norma, come fa notare, pure al vertice di settori tradizionalmente maschili, come metalmeccanici, chimici ed edili, nel Nuorese in casa Cgil ci sono donne: Margherita Tola, Silvia Poddie e Maddalena Casula. «I lavoratori vedono di buon occhio questa presenza», ammette Muravera che coglie comunque le fatiche dell’incarico. «Reggere doppi e tripli giudizi rispetto agli uomini». E poi: «C’è una legittimazione interna, ma spesso non una riconoscibilità da parte del mondo esterno, ancora non abituato a una guida femminile». Nel frattempo, le donne portano concretezza. «Siamo sensibili - dice Muravera - a temi come la violenza, il bullismo, facciamo seminari anche a scuola sulla sicurezza nei posti di lavoro, nei contratti salvaguardiamo la salute delle donne e cerchiamo di conciliare i tempi di vita e di lavoro che l’uomo non vedeva».

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