Tre docufilm in lingua sarda sull’Oristanese 

Il progetto “Su sardu: limba bia” si conclude con tre film documentari in lingua sarda. L'iniziativa, realizzata dalla Provincia in partenariato con i Comuni di Oristano e Cabras, è stata finanziata dalla Regione. «L’Ente di via Carboni, grazie a un confronto costante con il Servizio lingua e cultura sarda regionale è fra le amministrazioni intermedie che in Italia si sono adoperate di più per la valorizzazione degli idiomi storico-identitari locali» è stato sottolineato durante la presentazione. «Sono stati realizzati tre film documentari incentrati rispettivamente sulle bellezze paesaggistico-ambientali, sulla storia e sui siti di interesse archeologico e storico, sulle eccellenze enogastronomiche dell’Oristanese - hanno detto Marco Manai, Graziano Plana e Monica Norfo - La produzione dei documentari è stata affidata a Daniele Rosano, che per la stesura dei testi e la realizzazione delle interviste si è avvalso della collaborazione di Gianfranca Piras e Antonio Ignazio Garau, operatori dello Sportello linguistico provinciale». L’amministratore straordinario Massimo Torrente ha sostenuto che «si è cercato di incrementare da un lato l’uso sociale della lingua sarda, dall’altro il turismo ambientale, culturale, esperienziale, enogastronomico interno». Con l’avvio dell’anno scolastico 2023-2024, si punta a presentare i tre documentari anche nelle scuole. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA