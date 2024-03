Tre dirigenti (e mezzo) per 204 dipendenti 

Se gli assessori comunali girano come trottole e i consiglieri passano da un partito all’altro con una disinvoltura da commedia dell’assurdo, i dirigenti lasciano sfruttando la mobilità tra enti e il beneplacito del sindaco.

Ai saluti

Quest’anno ha già lasciato la dirigente dei Servizi alla cittadinanza e dal primo Giuseppe Pinna, ingegnere responsabile della Programmazione e del Suape, assumerà la dirigenza del settore Viabilità della Provincia. Pinna domani cesserà il rapporto di lavoro ma per tre mesi si dividerà tra Municipio e Provincia. «Il Comune – si legge nella determinazione della dirigente, Maria Rimedia Chergia - ha dato la propria disponibilità alla mobilità e contestualmente richiesto la disponibilità della Provincia alla sottoscrizione di una convenzione per l’utilizzo congiunto dell’ingegner Pinna per tre mesi». In questi 90 giorni il sindaco Massimiliano Sanna tenterà attraverso la mobilità (questa volta in entrata) di assumere un dirigente a tempo pieno disposto a occupare l’ufficio che Pinna frequentava da 16 anni.

Il curriculum

Arrivato dal Comune di Tempio dove, da vincitore di concorso, dirigeva il settore tecnico, il dirigente nel tempo ha assunto altri ruoli importanti tra i quali la dirigenza tecnica della Comunità montana “Gallura” dove si è occupato, tra l’altro, della costruzione del porto turistico di Isola Rossa. In città prima di passare alla programmazione e al Suape si è occupato dei lavori pubblici e nel 2008 è stato nominato amministratore unico della società in house “Oristano servizi comunali “al 100% di proprietà dell’amministrazione comunale.

La tensione

E proprio qualche mese fa discutendo del ruolo della società, del suo futuro e dei suoi conti i rapporti con gli attuali amministratori del palazzo degli Scolopi si sarebbero raffreddati. Certo è che il dirigente da qualche mese aveva manifestato l’intenzione di trasferirsi, adesso che la notizia è ufficiale per il Comune si pone il problema del rimpiazzo.

I “buchi”

“Rimpiazzo” che manca dal primo di gennaio anche dopo l’uscita della dirigente Valentina Tagliagambe, vincitrice di concorso con incarico dirigenziale dal primo febbraio 2023 al settore servizi alla persona e cittadinanza. Dopo neppure un anno va in Regione dove è stata nominata direttore generale del servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese presso la direzione del settore Turismo, artigianato e commercio. L’11 agosto 2023 la direzione del personale della Regione trasmetteva al Comune la richiesta della Tagliagambe di ottenere il comando in Regione; il 2 novembre il sindaco autorizzava. In Comune oltre Giuseppe Pinna a metà servizio, resistono l’ingegnere Alberto Soddu ai lavori pubblici, Maria Rimedia Chergia alla Programmazione e bilancio, che dovrebbe andare in pensione a fine anno, e Gianni Uras comandante della polizia municipale. Tre dirigenti e mezzo sui 5 previsti che al momento organizzano il lavoro di 204 dipendenti.

