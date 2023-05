Tre dimore storiche aperte al pubblico  

Palazzo Amat di San Filippo, Villa Carboni e Villa Vivaldi Pasqua saranno aperte al pubblico domani in occasione della Giornata nazionale dell’associazione dimore storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIII edizione.

La Giornata è l’occasione per riscoprire le bellezze nascoste del nostro Paese – 500 in tutta Italia. Degna di particolare nota, tra le dimore sarde che aprono al pubblico, è Villa Carboni, un convento seicentesco edificato sui resti di una domus romana e trasformato nel 1800 in residenza di campagna della nobile famiglia Carboni che ancora la abita.

Numerose le iniziative promosse dai proprietari per la Giornata Nazionale per permettere ai visitatori di vivere un’esperienza sempre più immersiva e stimolante: da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Quest’anno torna nuovamente il concorso fotografico in collaborazione con Photolux e Instagramers Italia Ets, rivolto a tutti gli utenti di Instagram. È necessario prenotare la propria visita per recarsi alla dimora prescelta e si invita a visitare il sito https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/giornatanazionale2023/.

