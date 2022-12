Tre date per il compleanno della città 

Ottantaquattro anni e non sentirli: oggi Carbonia è in festa e tante persone prenderanno parti alle celebrazioni per un compleanno che tanti, in realtà, hanno già festeggiato da un anno.

Le date

Già, la più giovane città d’Italia (così era all’epoca della fondazione) venne inaugurata il 18 dicembre da Benito Mussolini in persona e da allora quella data, per la stragrande maggioranza dei cittadini, viene indicata come quella del compleanno-anniversari della città. Così dicono le cronache di allora che, anno dopo anno, ne ricordavano la data senza che nessuno, per decenni, abbia mai sollevato le obiezioni dei puristi di oggi che indicano almeno altre due giornate a cui vorrebbero far risalire la nascita: «Il 9 giugno del 1937 fu posata la prima pietra della città e per quanto mi riguarda quella è la data in cui festeggiare – dice Mauro Pistis, appassionato studioso della storia della città che, proprio nei giorni scorsi, ha presentato un libro che racconta la tragedia mineraria di Schisorgiu – c’è poi chi vuole far risalire il compleanno al 5 novembre 1937, data in cui con il regio decreto numero 2189, fu istituito il Comune». Enea Casti, presidente dell’associazione “Storia e radici della Città di Carbonia”, non ha dubbi: «Il compleanno sentito dai cittadini è il 18 dicembre, ovvero la data dell’inaugurazione – dice – io sono arrivato nel 1944, ma anche nei racconti degli anziani di allora la data da festeggiare è sempre stata quella di dicembre. Lo stesso don Vito Sguotti, nei miei ricordi da ragazzino, la raccontava in questo modo. Le altre sono sì importanti, ma in passato non sono mai state celebrate».

Studiosi

Sandro Mantega, scrittore e firma storica de L’Unione Sarda nel Sulcis, è della stessa linea: «Non ho il minimo dubbio – dice – fondamentali le altre date, ma la città compie 84 anni il 18 dicembre. Così documenta anche l’archivio storico dell'Unione Sarda che in questa data, ogni anno, racconta la nascita di Carbonia». Anche Mario Zara, presidente dell’associazione “Amici della miniera”, puntualizzando che più che un compleanno è un anniversario, ha una certezza. «Carbonia come centro dal “cuore pulsante”, per tutti i cittadini nasce il 18 dicembre: le altre date sono formali, fatti burocratici che, agli occhi della gente di allora, non significavano un granché. Prima la città era un cantiere, poi la gente l’ha sentita come la propria città». Quasi tutti concordi, insomma: «Il giorno da festeggiare per eccellenza è il 18 dicembre – dice Tore Figus, già direttore regionale della Società Umanitaria – non sono un purista ma da sempre i cittadini conoscono questa data, poi dagli anni ‘80 si è proprio iniziato a festeggiarla. Dopo la caduta del fascismo in tanti, ad esempio il sindaco Pietro Cocco, ritenevano che non ci fosse da festeggiare nulla che ricordasse il regime, ma oggi quella fase ideologica non avrebbe più senso di esistere». Dunque oggi grande festa: «Assolutamente sì – dice Vincenzo Panio, scrittore e appassionato studioso della città – anche se dal punto giuridico strettamente formale si diventa cittadini di Carbonia il giorno in cui nasce il Comune, la popolazione se ne sente parte il giorno in cui Mussolini la inaugura e si festeggia in piazza Roma».